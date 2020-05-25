Памфилова развенчала слухи о дистанционном голосовании за поправки в Конституцию

Информация о списке регионов, в которых планируется проведение дистанционного голосования за поправки в Конституцию РФ, является недостоверной, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Авторы ряда Telegram-каналов опубликовали список регионов РФ, в которых якобы голосование по поправкам состоится в электронном формате, однако этот перечень не соответствует действительности, отметила Памфилова. Ранее глава ЦИК заявила, что такой формат проведения плебисцита возможен, однако он может быть применен в трех-четырех регионах Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу, согласно которой участие в голосовании возможно в электронном виде или посредством почты.