Найденные Антиповым «обгоревшие соты» разбивают версию Запада о крушении MH17

Шестиугольные конструкции, подобные пчелиным сотам, обнаружены в большом количестве на обломках, особенно на креслах пассажирского салона рейса МН17. Об этом заявил независимый эксперт Юрий Антипов, описывая результаты собственного расследования причин крушения Boeing 777–200ER авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года.

Антипов изучил осыпи с обломков MH17, которые оказались в его распоряжении, цифровым микроскопом и снял на видео. При обследовании осыпи объектив микроскопа специально кратковременно останавливали на характерных частицах. На следующем видео характерные частицы уже отделили от общей массы осыпи.

Оказалось, что отсортированные частицы, хоть и в разрушенном состоянии, но все равно идентичны, поэтому у Антипов сразу возник вопрос — «что это и где находился этот исходный материал в конструкции Б777–200?». Остатки «сот» сильно оплавились, но изначальная конструкция была узнаваемой и уникальной.

«Как уже говорил, среди обломков, найденных Николаем Варсеговым, был не только этот воздуховод. Их было много, в том числе и воздуховод диаметром 200 мм. Настолько он был разрушен, в том числе и температурой, что был весь черный», — отметил независимый эксперт.

Самое интересное Антипов нашел не снаружи воздуховода, а внутри. На внутренней поверхности воздуховода диаметром 200 находились отпечатки от тех самых шестиугольных конструкций и остатки «сот», выгоревшие дотла. Эксперт считает, что очень высокая температура была еще ближе к центральной части самолета.

«И опять повторю ранее сказанное. Эти воздуховоды первыми и мгновенно были выброшены из разрушающегося самолета. И причем здесь «Бук», якобы взорванный у кабины пилотов???», — задался риторическим вопросом Антипов.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малазийские авиалинии» летел рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, но разбился в Донецкой области. Погибли 298 человек. По версии следственной группы, в которую вошли Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, самолет сбили, и «причастна» к этому именно РФ.

Россиян в следственную группу не пригласили. Предвзятое «следствие» длилось несколько лет и в какой-то момент малайзийские власти заявили, что не согласны с выдвигаемыми версиями. По их мнению, цель следственной группы заключается не в установлении истины авиакатастрофы, а лишь в возложении вины за трагедию на РФ. Любые факты, которые не соответствуют базовой концепции, «следствие» считает ненужными. Российским представителям отказали в допуске к ходу расследования, при этом следственная группа даже не ознакомилась с аргументами и доказательствами, которые предлагала Москва.