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14:15   25 Мая 2020
Общество

Автовладельцы получат право приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Автовладельцы получат право приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Президент России Владимир Путин поставил подпись под федеральным законом, разрешающим на время пандемии коронавируса временно покупать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля.

С соответствующим документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. В связи с ограничительными мерами по коронавирусу во многих регионах РФ не работают станции техобслуживания, и у водителей нет возможности предоставить свой автомобиль для осмотра, чтобы получить диагностическую карту. Как отмечено в законе, в период с 1 марта по 30 сентября заключать договор ОСАГО можно без представления диагностической карты.

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Автор: Яна Либерман
#путин #закон #осаго #техосмотр

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