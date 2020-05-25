Автовладельцы получат право приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Президент России Владимир Путин поставил подпись под федеральным законом, разрешающим на время пандемии коронавируса временно покупать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля.

С соответствующим документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. В связи с ограничительными мерами по коронавирусу во многих регионах РФ не работают станции техобслуживания, и у водителей нет возможности предоставить свой автомобиль для осмотра, чтобы получить диагностическую карту. Как отмечено в законе, в период с 1 марта по 30 сентября заключать договор ОСАГО можно без представления диагностической карты.