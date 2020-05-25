Кудрин призвал расширить экономическую самодостаточность регионов России

Восстановление и развитие российской экономики невозможно без расширения самодостаточности регионов, что наглядно продемонстрировали последствия пандемии коронавируса. Разработку новых стратегий призвал начать глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Борьба с COVID-19 выявила очевидное различие между спецификами каждого российского региона. Для стабилизации обстановки применялись уникальные методы, соразмерные с обстоятельствами субъекта. По мнению Кудрина, это демонстрирует необходимость развития законодательства и его вариативности.

Эффективное развитие регионов и локальных агломераций невозможно без расширения самостоятельно, сообщил Кудрин изданию "Коммерсант". После пандемии российским властям понадобится решить вопрос введения новых стратегий, которые обеспечат благополучие населения вне зависимости от его региональной принадлежности.