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14:07   25 Мая 2020
Экономика

Правительство РФ ввело запрет на ввоз иностранного топлива до 1 октября

Правительство РФ ввело запрет на ввоз иностранного топлива до 1 октября

Кабинет министров ввел временный запрет на импорт топлива в Россию на срок до 1 октября текущего года. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, запрет касается иностранного бензина марок 80, 92, 95 и 98, керосина, топлива для реактивных двигателей, летнего, зимнего, арктического, межсезонного и остальных видов дизельного топлива. Также временно запрещен импорт газойли и судового топлива с температурой вспышки в закрытом тигле не более 61 градуса.

При этом ограничения не распространяются на горючее, которое перевозят между регионами РФ с пересечением государственной границы, а также на топливо, ввезенное в страну до вступления в силу постановления правительства. Также под новые нормы не попадает топливо, хранящееся в технологических емкостях и необходимое для использования при передвижении по территории страны.

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Автор: Илья Романович
#бензин #топливо #правительство рф

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