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14:06   25 Мая 2020
Экономика

Банк России снизил официальный курс доллара на 26 мая

Банк России снизил официальный курс доллара на 26 мая

Центробанк РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют на 26 мая. Доллар и евро будут снижаться к рублю, этому способствует активность инвесторов на текущих торгах Московской биржи.

Курс доллара на вторник снижен до 71,6 руб., евро — 77,88 руб., данные публикует сайт российского финансового регулятора. Решение Центробанка РФ обусловлено деятельностью игроков Мосбиржи, которые в понедельник активно включились в процесс покупки активов. Несмотря на снижение котировок барреля нефти, рубль укрепился к основным иностранным валютам, сохраняя устойчивость.

Стабилизация отечественной экономики проводится Банком России и Минфином РФ в рамках бюджетного правила. Ведомства продолжают реализовывать иностранные валюты на внутреннем рынке, таким образом регулируя ценообразование. При этом ЦБ, несмотря на общемировую рецессию, последовательно снижает ключевую ставку, позволяя банкам предоставлять клиентам более выгодные кредиты.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #доллар #курсы валют #банк россии

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