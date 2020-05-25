Россияне поделились, как изменилась их зарплата во время пандемии коронавируса

Более 50% работающих граждан РФ сообщили, что с начала действия ограничительных мер, введенных из-за COVID-19, их зарплата уменьшилась, это следует из опроса сервиса "Работа.ру".

О снижении зарплаты сообщили 58% граждан, отмечает РБК. Еще 39% россиян отметили, что их заработная плата из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений не изменилась, а 3% трудоустроенного населения отметили, что доходы выросли. В опросе, проведенном в мае, приняли участие 2,3 тыс. граждан старше 18 лет.

Основания для постепенного выхода из самоизоляции есть у более чем половины российских регионов, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Прогноз и перспективы имеющихся изменений стабильны и благополучны, добавила она. Ожидается, что следующий этап снятия ограничений будет реализован через две недели.

Челябинская область приступила к первому этапу отмены ограничительных мер, об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер. Подобное стало возможным в связи со снижением количества случаев COVID-19. Местным жителям разрешат прогулки и занятия спортом на улице.