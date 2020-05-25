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13:52   25 Мая 2020
Политика

Турецкие бронемашины Tulpar IFV были впервые замечены у боевиков ПНС Ливии

Турецкие бронемашины Tulpar IFV были впервые замечены у боевиков ПНС Ливии

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пользуются бронемашинами Tulpar IFV. Об этом стало известно после того, ка пользователь Twitter опубликовал видеозапись с изображением боевых машин пехоты.

По информации Федерального агентства новостей, Анкара продолжает вмешиваться в ливийских кризис, снабжая боевиков ПНС оружием и военной техникой. Турецкие бронемашины Tulpar IFV, изображенные на видео, впервые замечены на территории североафриканской страны. 

Известно, что террористы начали использовать бронемашины в боях против Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар. 

Ранее официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари сообщил, что армия Хафтара проводит передислокацию сил, восстанавливая полный суверенитет в ряде регионов страны. ЛНА уничтожила более 13 БПЛА, которые были использованы для обстрелов жилых кварталов.

Ожидается, что в скором времени на территорию Ливии прибудет очередная партия сирийских наемников. Речь идет о 3400 радикалах, которые прошли обучение в специализированных турецких лагерях. Джихадисты будут сражаться на стороне ПНС. 

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Автор: Василий Пименов
#турция #ливия

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