Турецкие бронемашины Tulpar IFV были впервые замечены у боевиков ПНС Ливии

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пользуются бронемашинами Tulpar IFV. Об этом стало известно после того, ка пользователь Twitter опубликовал видеозапись с изображением боевых машин пехоты.

По информации Федерального агентства новостей, Анкара продолжает вмешиваться в ливийских кризис, снабжая боевиков ПНС оружием и военной техникой. Турецкие бронемашины Tulpar IFV, изображенные на видео, впервые замечены на территории североафриканской страны.

Известно, что террористы начали использовать бронемашины в боях против Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар.

I think this is the 1st appearance of the Turkish (Tulpar IFV) in the southern Tripoli’s frontlines. pic.twitter.com/yneAfWI4f7 — Libyan citizen- ﮼مواطن،ليبي (@Libyancitizen6) May 24, 2020

Ранее официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари сообщил, что армия Хафтара проводит передислокацию сил, восстанавливая полный суверенитет в ряде регионов страны. ЛНА уничтожила более 13 БПЛА, которые были использованы для обстрелов жилых кварталов.

Ожидается, что в скором времени на территорию Ливии прибудет очередная партия сирийских наемников. Речь идет о 3400 радикалах, которые прошли обучение в специализированных турецких лагерях. Джихадисты будут сражаться на стороне ПНС.