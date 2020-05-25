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15:45   25 Мая 2020
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Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Социальная сеть Facebook готовит обновление безопасности для Facebook Messenger, которое позволит модераторам бороться с мошенниками и педофилами. Американские эксперты уверены, что технология будет серьезным шагом к шифрованию переписки не только мессенджера Facebook, но и принадлежащего компании самостоятельного мессенджера WhatsApp с двумя миллиардами пользователей по всему миру.

По словам директора по управлению продуктами, конфиденциальности и безопасности Facebook Messenger Джея Салливана, новые функции «помогут миллионам людей избежать потенциально вредных взаимодействий и возможного мошенничества без ущерба для их конфиденциальности».

Впрочем, американские интернет-правозащитники сомневаются в том, что компания Марка Цукерберга сможет обеспечить конфиденциальность аудитории. Причина тому — новый закон, в случае принятия которого спецслужбы США получат возможность читать переписку.

В Конгрессе США идут обсуждения нового законопроекта, который называется Законом об устранении злоупотреблений и безудержного пренебрежения интерактивными технологиями (EARN IT). За витиеватым названием, по мнению скептиков, скрывается намерение государства получить доступ к личным пользовательским данным с помощью так называемых бэкдоров. Речь идет о программном обеспечении, которое оставляет лазейку для спецслужб.

В законе ничего не сказано о подобных программах, однако в нем содержится требование к IT-компаниям обеспечить «законный доступ» к данным. Эксперты опасаются, что размытая формулировка позволит спецслужбам внедрять бэкдоры в средства цифровой коммуникации.

Сенатор от штата Орегон, демократ Рон Уайден писал в своем Twitter, что закон EARN IT станет своеобразным «троянским конем» и даст президенту США Дональду Трампу и генпрокурору Уильяму Барру полный контроль над американским интернетом. Барр в январе этого года уже требовал от компании Apple предоставить бэкдор для взлома двух iPhone. В Apple отказались предоставлять цифровую лазейку, дав понять, что бэкдором могут воспользоваться не только представители закона, но и злоумышленники.

По закону EARN IT, если компании не пойдут на компромисс со спецслужбами, то их ждет волна судебных исков. После принятия закона все приложения США, в том числе и принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp, обязаны будут рассекретить данные пользователей.

Facebook передаст спецслужбам США данные россиян из WhatsApp

По мнению доктора юридических наук, эксперта в области информационной безопасности Виталия Вехова, в опасности окажутся большинство россиян, ведь WhatsApp очень популярен в России. По последним данным, мессенджер установлен у 69 процентов обладателей смартфонов в РФ.

«Все, кто там переписываются, по сути оставляют свои данные на серверах в США. Агентства безопасности и другие американские спецслужбы смогут использовать информацию для своих целей. Именно для предотвращения такого сценария в России и разрабатывался закон о суверенном интернете», — напомнил специалист.

Что касается цифровой безопасности россиян, то закон о персональных данных обязывает иностранных операторов, в том числе Facebook, хранить их на серверах в России. Ранее Facebook уже был оштрафован московским судом за не исполнение требования локализации данных.

В рамках импотрозамещения Вехов призвал обратить внимание на российские мессенджеры. Эксперт напомнил, что компании «Яндекс» и Mail.Ru Group развивают множество платформ для общения, которыми можно безопасно пользоваться.  

«Спецслужбы США уже не могут по этим приложениям и программам читать сообщения и делать какую-то аналитику», — заключил эксперт.

Западные эксперты считают, что закон EARN IT, обсуждаемый в США, по сути упразднит свободу слова. При этом Конгресс США не предлагает в рамках этого проекта конкретных мер по защите детей и подростков от педофилов и мошенников.

Слежка спецслужб США за была доказана в 2013 году. Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден передал ряд секретных данных государственной важности изданиям The Guardian и The Washington Post. Так, он сообщил всему миру о тотальном контроле американских спецслужб над пользователями сети. «Троянский конь» Трампа, как назвал закон EARN IT Рон Уайден, может узаконить попытки АНБ раскрыть данные пользователей. 

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Автор: Роман Самойлов
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