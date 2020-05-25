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13:49   25 Мая 2020
Общество

Рогозин заявил о необходимости создания отечественной орбитальной станции

Рогозин заявил о необходимости создания отечественной орбитальной станции

Отечественные конструкторы должны приступить к работе над новой орбитальной станцией, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Российская Федерация всегда была лидером по созданию орбитальных станций. Поэтому страна должна выделить ресурсы на создание космического аппарата, считает Дмитрий Рогозин. Мнение он высказал в беседе с журналистами радиостанции "Комсомольская правда". На данный момент неизвестно, какой именно будет новая орбитальная станция. В ближайшее время будет решаться, станет ли она посещаемой или обитаемой, а также определится, каким целям послужит аппарат — национальным или международным.

Эксплуатируемая Международная космическая станция прослужит еще около семи-десяти лет, заметил руководитель государственной корпорации. Этому есть целый ряд причин. В их числе заданный ресурс моделей, а также усталость самой конструкции.

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Автор: Борис Нестеров
#рогозин #роскосмос #орбитальная станция

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