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13:34   25 Мая 2020
Общество

Путин посетил Кремль впервые с 9 мая

Путин посетил Кремль впервые с 9 мая

Президент России Владимир Путин сегодня побывал в Кремле, последний раз глава государства был здесь 9 мая. Известно, что российский лидер провел в Кремле встречу с главой РЖД  Олегом Белозеровым.

С момента объявления пандемии COVID-19 Владимир Путин находился в самоизоляции в резиденции в подмосковном Ново-Огарево. Глава государства проводил все совещания и встречи в формате видеоконференций.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ранее по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом. Лидеры двух стран обговорили меры противодействия COVID-19 и совместную работу в создании вакцины.

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Автор: Кристина Мокроусова
#встреча #путин #кремль

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