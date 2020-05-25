Путин посетил Кремль впервые с 9 мая

Президент России Владимир Путин сегодня побывал в Кремле, последний раз глава государства был здесь 9 мая. Известно, что российский лидер провел в Кремле встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым.

С момента объявления пандемии COVID-19 Владимир Путин находился в самоизоляции в резиденции в подмосковном Ново-Огарево. Глава государства проводил все совещания и встречи в формате видеоконференций.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ранее по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом. Лидеры двух стран обговорили меры противодействия COVID-19 и совместную работу в создании вакцины.