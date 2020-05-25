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13:29   25 Мая 2020
Экономика

Заммэра Москвы Ефимов: бюджет столицы недополучил 160 млрд рублей из-за коронавируса

Заммэра Москвы Ефимов: бюджет столицы недополучил 160 млрд рублей из-за коронавируса

Около 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за ситуации с коронавирусом, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва потеряла 7% доходов по сравнению с прошлым годом, уточнил он. При этом, согласно плану, доходы столицы в этом году должны были вырасти на 8% относительно 2019 года.

Компании, занятые в нефтегазовой отрасли, уже сегодня забирают предоплату по налогам, которую они сделали на основании результатов прошлого года, рассказал Ефимов в интервью РИА Новости. По его словам, из-за курсовых разниц и снижения деловой активности средств также не досчитаются финансовый и банковский секторы.

Заммэра добавил, что в результате пандемии Москва недополучит около 600 млрд рублей, что составляет около 20% расходной части городского бюджета. "Коронакризис" так или иначе затронул всех, и для борьбы с его последствиями придется объединиться, заключил Ефимов.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #бюджет #кризис #ефимов

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