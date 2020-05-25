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13:09   25 Мая 2020
Экономика

Глава ВЭБ.РФ рассказал о последнем этапе сокращения штата компании

Глава ВЭБ.РФ рассказал о последнем этапе сокращения штата компании

Государственная компания ВЭБ.РФ сократит численность своих сотрудников на 10% в июле 2020 года и завершит, таким образом, процесс трансформации. Об этом рассказал глава компании Игорь Шувалов.

Он добавил, что после сокращения десятой части штата компании в некоторых подразделениях человеческий ресурс перераспределят. "Мы меняем и структуру управления. Одновременно проводим аудит должностей силами PwC", - подчеркнул Шувалов.

Как сообщает РБК, глава ВЭБа также сообщил, что в компании есть "единицы, которые переоценены или, наоборот, недооценены". Теперь они будут приводиться к рыночным стандартам.

Кроме того, по словам Шувалова, ВЭБ полностью изменил социально-финансовый пакет, в том числе отказался от дорогих медицинских страховок и персональных водителей. В результате топ-менеджеры компании теперь ездят на личных авто, а не на служебных. Игорь Шувалов, как он сам признался, также пользуется личным транспортом.

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Автор: Илья Романович
#шувалов #вэб #госкорпорации #управление #вэб.рф

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