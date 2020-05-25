Электронные выборы в России: хакерские атаки будут, но система справится

Несколько регионов РФ проведут электронное голосование по поправкам в Конституцию, заявила сегодня глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «Российской газете». Накануне президент Владимир Путин подписал поправки в закон, разрешающий использовать цифровой избирательный метод на выборах всех уровней.

В ЦИК считают дистанционное электронное голосование перспективным и, судя по всему, рассчитывают на его широкое использование в дальнейшем. По словам Памфиловой, на это есть запрос у нового «цифрового поколения».

«Мы, как и весь мир, столкнулись с новой реальностью, обусловленной глобальной пандемией, которая, очевидно, не исчезнет завтра в одно мгновение. Эта новая реальность может обернуться «новой нормальностью», в которой мы будем вынуждены и дальше жить, приспосабливаясь к ее видоизменяющимся вызовам», — заявила председатель Центризбиркома.

К альтернативному методу голосования россиян подводят с 2008 года — тогда эксперименты в виде интернет-опросов, влияющих на итоги выборов, проводились в Туле, а годом позже во Владимирской, Вологодской, Волгоградской и Томской областях.

Но современная система «обкатывалась» уже на сентябрьских выборах 2019 года в Мосгордуму, в трех избирательных округах. Тогда избирательной платформой стал сайт мэра Москвы. Разработкой занимался Департамент информационных технологии столичной мэрии. И результаты столичного эксперимента, кажется, ЦИК понравились.

Явка на «электронных участках» превысила 92% во всех избирательных округах — всего проголосовало 9810 москвичей. Не обошлось и без сбоев: в день голосования электронные бюллетени не выдавались москвичам, а статистика не обновлялась, но команда поддержки справилась с проблемой. Несколько десятков раз систему пытались взломать.

Несмотря на это, серьезных уязвимостей у избирательной электронной системы нет, считает руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лившиц. Это архитектурно сложная система, но не аналог Windows, которая сложнее и уступает по эффективности защиты от хакерских атак.

«Можно ли систему защитить от хакерских атак? Нет, нельзя. Они безусловно будут. Это даже на московских выборах наблюдалось. Но при правильной архитектуре системы они не будут иметь никакого результата. Могут сделать сайт на какое-то время недоступным — минута, пять, десять. Это зависит больше от службы поддержки», — рассказал эксперт «Политике Сегодня».

Государственные электронные сервисы строятся очень продуманно, отмечает Лившиц. За каждым интерфейсом госсервиса стоят большие системы, которые обычный пользователь не видит, наблюдая лишь конечный процесс.

«Это не два человека, которые «нарисовали» страничку в интернете. Огромный пласт технических заданий для этих систем касается безопасности. На выходе продукт, выпущенный в эксплуатацию, поддерживается командой программистов, которые быстро реагируют на возникающие проблемы. Как правило, компании (подрядчики, — прим.ред.) подписывают соглашение об уровне сервиса. То есть за два часа до выборов, допустим, должны работать 99,9% или 99,8% сервиса», — объясняет член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

С внедрением цифрового метода частично решается и проблема фальсификаций результатов выборов. С этой точки зрения, при правильном прозрачном маршруте голоса от избирателя к подсчету общего результата, такая система будет гораздо надежней, подчеркивает Лифшиц. Речь идет о верификации избирателя, то есть проверки подлинности его данных, и правильного учета его голоса.

Более весомая проблема в общем недоверии многих граждан и к новым технологиям, и к избирательным процессам. И второе — гораздо серьезнее, чем технические нюансы «электронных выборов», уверен эксперт. К тому же, «традиционное» голосование отнюдь не панацея от фальсификаций.

«При правильной организации этот цифровой инструмент очень удобный. Государственной власти надо обращать внимание на придание большей легитимности выборам, а какой инструмент — без разницы», — считает глава Агентства кибербезопасности.

Что касается технических возможностей организации таких выборов, то они есть, хотя и могут быть модернизированы. С точки зрения хранения и обработки данных система работает нормально и обновляется ежегодно.