РКК "Энергия" выплатит более 52 млн рублей по иску Минобороны РФ

Руководство ракетно-космической корпорации "Энергия" выплатит более 52 миллионов рублей по иску Минобороны в качестве неустойки по заключенному ранее госконтракту. Решение вынес Арбитражный суд Москвы.

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны РФ к входящему в состав "Роскосмоса" РКК "Энергия". Руководство организации обязано выплатить более 52 миллионов штрафа. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее, еще в сентябре 2016 года, военное ведомство заключило с РКК госконтракт на модернизацию разгонного блока ДМ-03. Но к установленной дате работы выполнены не были. В качестве неустойки Минобороны требовало взыскать с исполнителя 5 миллиардов рублей, но суд постановил удовлетворить иск только частично.