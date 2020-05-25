Цены на газ на европейских рынках могут опуститься до минусовых значений

Новости о переполнении хранилищ и высоком предложении могут спровоцировать снижение стоимости на газ в Европе до минусовых значений. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на газовых трейдеров.

Аналогичная ситуация произошла с техасской нефтью марки WTI в апреле, когда продавцы были вынуждены доплачивать клиентам за покупку сырья, предупредили эксперты. Тогда цены ушли в нулевое и отрицательное значения.

Вызванные ограничительными мерами проблемы в мировой экономике привели к резкому снижению спроса на голубое топливо, передает РБК со ссылкой на источники Reuters. Причиной аномальной наполненности газовых хранилищ стали теплая зима, а также увеличение предложения сжиженного природного газа (СПГ) на рынке.

При этом к европейским котировкам частично привязаны экспортные цены российской компании "Газпром". Так, по стоимости торговых площадок ЕС продается свыше 50% газа, идущего за рубеж.