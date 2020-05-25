ЦИК сообщил о дистанционном голосовании по Конституции РФ в трех-четырех регионах

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России пройдет в дистанционном формате в нескольких регионах, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Она отметила, что регионам, проявившим соответствующую инициативу, необходимо доказать свою техническую способность организовать голосование в таком режиме, информирует Sputnik.

По словам Панфиловой, только три-четыре региона получат возможность провести дистанционное голосование по Конституции и сделают это по "московской технологии". Однако ЦИК будет ориентироваться на более мягкие требования к кандидатам.