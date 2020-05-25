Япония отменяет режим ЧС по всей стране

Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации по всей стране.

Режим ЧС снимается в оставшихся пяти префектурах Японии, в том числе и в столичной. Ограничения были введены 8 апреля в шести японских префектурах и токийском регионе, затем они были расширены на всю страну. В мае в 42 префектурах ограничения сняли.

Действия властей КНР на появление коронавирусной инфекции похожи на ситуацию с катастрофой в Чернобыле, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он уверен, что Пекин скрывал начало эпидемии.