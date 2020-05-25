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12:43   25 Мая 2020
Политика

Япония отменяет режим ЧС по всей стране

Япония отменяет режим ЧС по всей стране

Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации по всей стране.

Режим ЧС снимается в оставшихся пяти префектурах Японии, в том числе и в столичной. Ограничения были введены 8 апреля в шести японских префектурах и токийском регионе, затем они были расширены на всю страну. В мае в 42 префектурах ограничения сняли.

Действия властей КНР на появление коронавирусной инфекции похожи на ситуацию с катастрофой в Чернобыле, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он уверен, что Пекин скрывал начало эпидемии.

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Автор: Василий Пименов
#япония #ограничения #коронавирус

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