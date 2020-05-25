Солдаты ЛНА задержали в Ливии одного из руководителей бандформирований, входящих в состав запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, заявил официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари.

По мнению генерала ЛНА, радикал проник в Ливию при содействии турецкой разведки. Речь идет о Мухаммеде ар-Рувейдани, который известен как наиболее опасный террорист ИГ* в Сирии. Мисмари уточнил, что радикал сражался на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, что в очередной раз указывает на связи псевдоправительства с террористами.

Ранее ливийский генерал показал неопровержимые доказательства военной интервенции Турции в Ливию. Мисмари показал несколько видеороликов с камер, установленных на турецком бронетранспортере Kirpi, захваченном в плен солдатами ЛНА. На видео запечатлен весь маршрут переброски бронемашины из турецкого порта "Измир" до Триполи. Это в очередной раз свидетельствует о нарушении турецкой стороной оружейного эмбарго ООН.

* "Исламское государство" (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ