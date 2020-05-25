Правительство поддержит бизнес и население кредитами на особых условиях

Общенациональный план восстановления экономики после эпидемии коронавируса будет включать поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Включен большой блок задач по новым инвестиционным инструментам, по развитию программы поддержки экспорта, поддержки доходов населения. И большой блок будет инициатив, связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса», — отметил министр.

Уже сейчас банки могут выдавать 200 миллиардов рублей целевых займов по программе поддержки занятости с последующим списанием кредитов. По словам Решетникова, план сформирован с учетом предложений, которые поступали от российских предпринимателей.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин рассказал «Политике Сегодня», какие предложения были направлены правительству.

«В списке наших предложений, прежде всего, государственные закупки для предприятий, снижение налоговой нагрузки. Помимо этого, снижение административных барьеров, дополнительная поддержка экспортеров среднего и малого бизнеса. Ну, и повышение покупательной способности населения», — подчеркнул Калинин.

Коронавирус уже поставил под удар многих представителей МСП, считает президент «Опоры России». Из-за ограничений больше всего пострадал малый бизнес.

«Поэтому это правильно, что отдельный раздел будет посвящен восстановлению работы малых предприятий. Прежде всего, это сфера услуг и торговля. Но не стоит забывать, что так или иначе страдает производство, кризис же разрастается», — заключил Калинин.

Решетников также рассказал о заключении Минэкономразвитием соглашения с банками по кредитам под 2% на поддержку занятости. Из предусмотренного программой лимита в 250 миллиардов рублей уже подписаны соглашения на 200 миллиардов.