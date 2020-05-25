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12:13   25 Мая 2020
Экономика

Новые условия выхода на пенсию обсудят в медиацентре "Патриот"

Новые условия выхода на пенсию обсудят в медиацентре "Патриот"

С июня в России появятся новые меры социальной поддержки граждан об изменении условий выхода на пенсию. На эту тему Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию.

В качестве антикризисной меры поддержки населения Минэкономразвития РФ страны предлагает вынести на обсуждение возможность смягчения условий выхода на досрочную пенсию. Согласно новому плану, россияне смогут уйти на заслуженный отдых, если до пенсии остается три года.

Гости эфира, организованного в Медиацентре "Патриот", обсудят последние новости из Пенсионного фонда страны, а также подведут итоги пенсионной реформы, принятой в 2018 году, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Среди спикеров, которые могут принять участие в онлайн-эфире — адвокат Артем Кирьянов, экономисты Алексей Коренев и Оксана Дмитриева, президент НАПФ Константин Угрюмов и другие. Трансляцию можно посмотреть на официальной странице ФАН в социальной сети "ВКонтакте".

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Автор: Яна Либерман
#пенсии #минэкономразвития #пенсионный фонд #пенсионная реформа

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