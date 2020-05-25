Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство поддержит бизнес и население кредитами на особых условиях

Правительство поддержит бизнес и население кредитами на особых условиях

 Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться ранней осенью

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться ранней осенью
ЦИК сообщил о дистанционном голосовании по Конституции РФ в трех-четырех регионах

ЦИК сообщил о дистанционном голосовании по Конституции РФ в трех-четырех регионах

 Япония отменяет режим ЧС по всей стране

Япония отменяет режим ЧС по всей стране
Трамп сыграл в гольф в разгар пандемии и разозлил Байдена

Трамп сыграл в гольф в разгар пандемии и разозлил Байдена

 Основная проблема – это генератор: Баранец объяснил, почему США не могут создать лазерное оружие

Основная проблема – это генератор: Баранец объяснил, почему США не могут создать лазерное оружие

Правительство поддержит бизнес и население кредитами на особых условиях

Правительство поддержит бизнес и население кредитами на особых условиях

 Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться ранней осенью

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться ранней осенью
ЦИК сообщил о дистанционном голосовании по Конституции РФ в трех-четырех регионах

ЦИК сообщил о дистанционном голосовании по Конституции РФ в трех-четырех регионах

 Япония отменяет режим ЧС по всей стране

Япония отменяет режим ЧС по всей стране
Трамп сыграл в гольф в разгар пандемии и разозлил Байдена

Трамп сыграл в гольф в разгар пандемии и разозлил Байдена

 Основная проблема – это генератор: Баранец объяснил, почему США не могут создать лазерное оружие

Основная проблема – это генератор: Баранец объяснил, почему США не могут создать лазерное оружие

11:59   25 Мая 2020
Общество

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться ранней осенью

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться ранней осенью

Медики могут начать массовую вакцинацию населения России от коронавируса уже в начале осени, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что процесс вакцинации может растянуться на срок от шести до девяти месяцев, потому что население не может получить препарат в один момент. Ученые ранее на себе добровольно протестировали созданную в лабораториях вакцину. Все чувствуют себя хорошо, в их организме найдены антитела к коронавирусу, рассказал Гинцбург.

Летальные случаи среди пациентов с COVID-19, которые проходят курс лечения в домашних условиях, в РФ не зафиксированы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Дома находятся люди, у которых коронавирус протекает в легкой форме.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#вакцинация #население #вакцина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...