Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться ранней осенью

Медики могут начать массовую вакцинацию населения России от коронавируса уже в начале осени, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что процесс вакцинации может растянуться на срок от шести до девяти месяцев, потому что население не может получить препарат в один момент. Ученые ранее на себе добровольно протестировали созданную в лабораториях вакцину. Все чувствуют себя хорошо, в их организме найдены антитела к коронавирусу, рассказал Гинцбург.

Летальные случаи среди пациентов с COVID-19, которые проходят курс лечения в домашних условиях, в РФ не зафиксированы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Дома находятся люди, у которых коронавирус протекает в легкой форме.