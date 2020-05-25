Китай "жестко" отреагирует на возможные санкции со стороны США

Китай может дать отпор США в случае введения санкций в отношении Гонконга, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По словам дипломата, американская сторона не вправе вмешиваться во внутренние дела Гонконга, так как это касается исключительно китайского суверенитета, пишет РИА Новости.

Лицзянь отметил, что Пекин может пойти на контрмеры, если Вашингтон продолжит подрывать авторитет китайского государства в лице Гонконга.

Помощник президента США Роберт О'Брайен ранее заявил, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин "захватит" Гонконг, воспользовавшись законопроектом о национальной безопасности.