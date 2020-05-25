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13:39   25 Мая 2020
Россия

Сахалин разъяснил правила въезда в условиях пандемии

Сахалин разъяснил правила въезда в условиях пандемии

Желающим посетить Сахалинскую область во время пандемии необходим электронный пропуск. Тем, кто имеет регистрацию или собственность на островах, такие пропуски не нужны.

Об этом 25 мая сообщило Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области, отвечая на запрос «Политики Сегодня». Указ губернатора региона Валерия Лимаренко вступил в силу еще 14 мая и будет действовать до нового распоряжения.

«Въезд граждан на территорию Сахалинской области, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности на территории Сахалинской области, осуществляется по цифровому пропуску при предъявлении документа, удостоверяющего личность», — гласит ответ министерства.

При этом для выдачи пропусков необходимо, чтобы прибывающего на острова кто-то ждал: это может быть работодатель или родственники. Путешественникам, не имеющим весомой причины для посещения Сахалина и Курил, разрешение на въезд могут не выдать.

Сахалин разъяснил правила въезда в условиях пандемии

Цифровой пропуск можно получить на специальном сайте. Желающим поехать на острова нужно указать личные данные, информацию о принимающей стороне и подтвердить у себя отсутствие «явных признаков инфекции» — повышенной температуры, кашля, затрудненного дыхания.

Помимо пропуска, путешественникам необходимо предъявить при въезде отрицательный тест на COVID-19. Сдать анализы нужно не ранее, чем за три дня до визита в область. Как отмечает местное правительство, большинство случаев заражения пришли на острова с материковой части России, а эта мера должна защитить жителей от «завоза опасной инфекции».

На 24 мая в регионе зарегистрировано 70 случаев заражения коронавирусом. 36 человек уже выздоровели и выписаны из больницы, а еще 34 проходят лечение. Сейчас карантинные ограничения на Сахалине и Курилах постепенно снимаются: губернатор Лимаренко подписал указ, по которому с 26 мая открываются кафе, рестораны и столовые. Заведения смогут работать, но с оговорками: нельзя курить кальяны, проводить банкеты и накрывать шведские столы.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #общество #сахалин #курилы #пандемия #коронавирус

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