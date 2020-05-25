Власти Мурманской области обязали граждан носить маски в магазинах и транспорте

Жители Мурманской области обязаны при входе в магазин, аптеку или общественный транспорт надевать медицинские маски, гласит распоряжение регионального правительства.

На улице мурманчане могут средства индивидуальной защиты не использовать, эта мера остается рекомендательной, сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией. Сейчас в Мурманской области действует первый этап снятия ограничений. В регионе организовали тестирование социальных работников, сотрудников госучреждений, водителей общественного транспорта, моряков и беременных женщин.

Первыми после создания вакцины будут вакцинироваться люди, входящие в группу риска. Это будет происходить в том случае, если производственные мощности не позволят сделать сразу много доз вакцины, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Летальные случаи среди пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение дома, в РФ не зафиксированы. В домашних условиях находятся граждане, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, сообщила Попова.