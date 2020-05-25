Оперштаб сообщил о 92 скончавшихся пациентах с коронавирусом в РФ за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России за сутки умерло 92 человека с этой инфекцией.

Сообщается, что за весь период в России скончалось 3633 человека с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Москве скончался 41 человек, еще 13 в Дагестане, 11 человек в Подмосковье, пять пациентов в Санкт-Петербурге.

За прошедшие сутки в стране выявлено 8946 новых случаев коронавируса. В Москве зафиксировано 2560 новых заболевших, в Подмосковье — 831, в Санкт-Петербурге — 374, в Свердловской области — 279. Отмечается, что у 3908 пациентов не наблюдалось никаких симптомов заболевания.