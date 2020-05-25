Новое оружие России защитит Сибирь от угроз с Востока

С 2021 года Минобороны планирует начать обучение летчиков сибирского 712-го полка перехватчиков МиГ-31 работать с ракетами Х-47М2 «Кинжал». Отряд, базирующийся в городе Канске, отточит владение гиперзвуковым оружием, чтобы прикрывать сразу три важнейших для России региона.

Размещение «Кинжалов» в Красноярском крае позволит обезопасить Дальний Восток, Арктику и Среднюю Азию. План Минобороны — подготовить экипажи МиГ-31 к полетам в специальных режимах, необходимых для применения гиперзвуковых ракет.

Дальность комплекса «Кинжал» достигает 3000 километров. Если разместить ракеты на сверхзвуковых перехватчиках МиГ-31 в Сибири, это позволит «достать» как до Афганистана, откуда США скоро выведут свои войска, так и до Японии.

В военно-политическом аспекте у России с Японией особые отношения, считают эксперты китайского военного интернет-издания «Феникс»:

«У России существует территориальный спор с Японией: та всегда держала в уме "северные территории", а Соединенные Штаты выступали ее теневым сообщником».

Полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский не согласился с оценкой китайских журналистов влияния Вашингтона на внешнюю политику Токио.

«Япония является оккупированной страной, я напомню. США – это далеко не "теневые" сообщники. Военная политика Японии полностью находится под управлением Вашингтона. В этом смысле японцы не имеют полного государственного суверенитета», — отметил специалист.

Мураховский напомнил, что страна восходящего солнца вынуждена держать на своей территории несколько американских военных баз, а в портах стоят крупные военно-морские силы США, включая авианосцы. Поэтому размещение «Кинжалов» в Сибири поможет контролировать ситуацию и сдерживать потенциальные угрозы, считает военный эксперт.

«Довольно мощный тихоокеанский флот США действует не так далеко от берегов России. Поэтому я думаю, решение Минобороны правильное, и, надеюсь, оно будет реализовано в короткие сроки», — заключил Мураховский.

Обучение военных летчиков в Канске и перевооружение истребительного авиаполка планируют закончить до 2024 года. Об этом ранее заявил командующий Центральным военным округом Александр Лапин.

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» могут развивать скорость до 12 тысяч километров в час. Российские инженеры спроектировали их таким образом, что полет до цели осуществляется по сложной траектории. Если у обычной баллистической ракеты можно просчитать курс и сбить ее, то курс «Кинжала» просчитать трудно, что делает ее почти неуловимой для систем ПРО.