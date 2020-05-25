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10:48   25 Мая 2020
Экономика

Решетников анонсировал внедрение мер поддержки бизнеса в план восстановления экономики

Решетников анонсировал внедрение мер поддержки бизнеса в план восстановления экономики

Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса будет включена в планы восстановления российской экономики после пандемии коронавирусной инфекции, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Стратегия восстановление экономической сферы будет включать 3 этапа, в ходе которых российские власти намерены вернуть к прежним показателям уровень трудоустройства населения, его доходы и уровень инвестиций. Программа должна быть полностью реализована до конца 2021 года. Также в нее включат поддержку деятелей МСП, которые оказались затронуты пандемией COVID-19, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

План восстановления продолжит работу Правительства РФ, направленную на сохранение доходности основных сфер экономической деятельности россиян. В рамках стратегии восстановления предприниматели уже получили возможность отсрочить налоговые выплаты и платежи по кредитам, что снизило финансовую нагрузку в период рецессии.

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Автор: Яна Либерман
#россия #минэкономразвития #предпринимательство #решетников

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