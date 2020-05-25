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10:44   25 Мая 2020
Общество

В России выявлено 8946 новых случаев коронавируса

В России выявлено 8946 новых случаев коронавируса

Число людей с подтвержденным коронавирусом в России за минувшие сутки выросло на 8946 — до 353 427 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В оперштабе уточнили, что 43,7% (3908) новых случаев коронавирусной инфекции проходили без клинических проявлений. По данным оперштаба, коронавирус был выявлен у жителей 83 российских регионов.

Всего в России с момента начала вспышки зарегистрировано 353 427 случаев COVID-19 в 85 субъектах. Из них уже выздоровели 118 798 пациентов, за сутки – 5 499 человек. С начала эпидемии к России умерли 3 633 пациента с подтвержденным коронавирусом, из которых 92 человека за минувшие сутки.

Лидерами среди регионов по числу подтвержденных диагнозов остаются Москва (более 166 человек с COVID-19), Московская область (34,3 тыс. человек), Санкт-Петербург (13,7 тыс.), Нижегородская область (8,2 тыс.) и Дагестан (4,2 тыс.).

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #коронавирус

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