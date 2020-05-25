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10:16   25 Мая 2020
Политика

Более 300 сирийских наемников дополнительно переброшены Турцией в Ливию

Более 300 сирийских наемников дополнительно переброшены Турцией в Ливию

Турция перебросила Ливию более 300 сирийских наемников. Согласно информации телеканала Al-Arabiya, ссылающегося на источник в аэропорту Мисураты, сотни наемников прибыли в североафриканскую страну в понедельник, 25 мая.

Источник телеканала сообщил, что утром 25 мая в аэропорту Мисураты приземлились два ливийских самолета. В общей сложности воздушные судна перевезли 301 сирийского наемника. Оба самолета прилетели из Турции.

Ранее официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари сообщил, что более 17 тысяч наемников из Сирии могли быть доставлены в Ливию, чтобы воевать на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

24 мая стало известно, что более 3400 сирийских наемников проходят специальную подготовку в тренировочных турецких лагерях. В будущем бойцы будут воевать на стороне так называемого Правительства национального согласия Ливии.

Федеральное агентство новостей также опубликовало маршрут поставки броневика Kirpi из турецкого порта Измир до Триполи, показанный официальным спикером ЛНА Ахмадом Мисмари.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #ливия #наемники

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