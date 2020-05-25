Медики вылечили от коронавируса 3746 москвичей за сутки

Еще 3746 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Это цифры за прошедшие сутки. Всего за время пандемии в Москве выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений 53 586 человек.

Летальные случаи среди пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, в РФ не зафиксированы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В домашних условиях находятся люди, у которых коронавирус протекает в легкой форме или вообще без симптомов.