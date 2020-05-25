Титов предлагает четко разграничить в законодательстве уклонение от неуплаты налогов

Необходимо четко разграничить в законодательстве преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, в том числе правонарушения о неуплате налогов. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру Путину заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По данным Титова, только за прошлый год почти в два раза увеличилось количество обратившихся к нему предпринимателей, которые привлекались к уголовной ответственности за налоговые преступления. Если в 2018-м году этот показатель составлял 3,7%, то в 2019 году — 6,9%.

По его словам, необходимо обратить внимание, что уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов и т.д. возможно только с прямым умыслом. Несмотря на это, проблема констатации умысла на уклонение от уплаты налогов при возбуждении уголовных дел остается актуальной, передает слова Титова ТАСС. В итоге наказание могут понести те, у кого не было умысла.