Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб сообщил о 92 скончавшихся пациентах с коронавирусом в РФ за сутки

Оперштаб сообщил о 92 скончавшихся пациентах с коронавирусом в РФ за сутки

 В России выявлено 8946 новых случаев коронавируса

В России выявлено 8946 новых случаев коронавируса
Мишустин потребовал минимизировать бюрократию в период пандемии COVID-19

Мишустин потребовал минимизировать бюрократию в период пандемии COVID-19

 Решетников анонсировал внедрение мер поддержки бизнеса в план восстановления экономики

Решетников анонсировал внедрение мер поддержки бизнеса в план восстановления экономики
Трамп сыграл в гольф в разгар пандемии и разозлил Байдена

Трамп сыграл в гольф в разгар пандемии и разозлил Байдена

 Основная проблема – это генератор: Баранец объяснил, почему США не могут создать лазерное оружие

Основная проблема – это генератор: Баранец объяснил, почему США не могут создать лазерное оружие

Оперштаб сообщил о 92 скончавшихся пациентах с коронавирусом в РФ за сутки

Оперштаб сообщил о 92 скончавшихся пациентах с коронавирусом в РФ за сутки

 В России выявлено 8946 новых случаев коронавируса

В России выявлено 8946 новых случаев коронавируса
Мишустин потребовал минимизировать бюрократию в период пандемии COVID-19

Мишустин потребовал минимизировать бюрократию в период пандемии COVID-19

 Решетников анонсировал внедрение мер поддержки бизнеса в план восстановления экономики

Решетников анонсировал внедрение мер поддержки бизнеса в план восстановления экономики
Трамп сыграл в гольф в разгар пандемии и разозлил Байдена

Трамп сыграл в гольф в разгар пандемии и разозлил Байдена

 Основная проблема – это генератор: Баранец объяснил, почему США не могут создать лазерное оружие

Основная проблема – это генератор: Баранец объяснил, почему США не могут создать лазерное оружие

10:08   25 Мая 2020
Экономика

Титов предлагает четко разграничить в законодательстве уклонение от неуплаты налогов

Титов предлагает четко разграничить в законодательстве уклонение от неуплаты налогов

Необходимо четко разграничить в законодательстве преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, в том числе правонарушения о неуплате налогов. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру Путину заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По данным Титова, только за прошлый год почти в два раза увеличилось количество обратившихся к нему предпринимателей, которые привлекались к уголовной ответственности за налоговые преступления. Если в 2018-м году этот показатель составлял 3,7%, то в 2019 году — 6,9%.

По его словам, необходимо обратить внимание, что уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов и т.д. возможно только с прямым умыслом. Несмотря на это, проблема констатации умысла на уклонение от уплаты налогов при возбуждении уголовных дел остается актуальной, передает слова Титова ТАСС. В итоге наказание могут понести те, у кого не было умысла.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#титов #ук рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...