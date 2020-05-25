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9:54   25 Мая 2020
Общество

Московские медики сообщили о смерти 41 пациента с выявленным COVID-19

Московские медики сообщили о смерти 41 пациента с выявленным COVID-19

Доктора из Москвы сообщили о смерти 41 пациента, у которого было выявлено осложнение COVID-19 в виде пневмонии.

Медики подтвердили у 41 гражданина пневмонию, ранее они получили положительные результаты анализов на коронавирусную инфекцию. Официальные представители московского оперативного штаба по борьбе и мониторингу пандемии коронавирусной инфекции призвали россиян не забывать об обязательном режиме самоизоляции, введенном из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

За последние сутки доктора в столице выписали 3746 человек. Общее число пациентов, которые пошли на поправку за все время пандемии коронавирусной инфекции, составило 53 586 человек. Информацией поделилась заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Автор: Юлия Яковлева
#смерть #пациенты #коронавирус

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