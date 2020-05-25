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9:47   25 Мая 2020
Экономика

Сбербанк занял шестое место в мировом рейтинге доходности акций

Сбербанк занял шестое место в мировом рейтинге доходности акций

Обновленный рейтинг компании Boston Consulting Group демонстрирует рост доходности ценных бумаг Сбербанка. Российская компания заняла в мировом списке шестое место, обогнав такие организации, как Adidas и Adobe.

Список Boston Consulting Group демонстрирует совокупную доходность акционеров крупнейших мировых компаний. Первое место в топе занимает американская компания Nvidia, выпускающая ПО и компьютерные комплектующие. Также в рейтинг включены стриминговый сервис Netflix и торговая площадка Amazon. На шестом месте списка находится российский Сбербанк — его средний показатель доходности достигает 41%, сообщает РБК.

Также в список BCG вошли такие отечественные компании как "Лукойл", "Новатэк" и "Газпром". Впервые авторы рейтинга упомянули и других игроков российского рынка ценных бумаг: МТС, "Газпром" и "Сургутнефтегаз".

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Автор: Василий Пименов
#россия #акции #рейтинг #сбербанк

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