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9:21   25 Мая 2020
Армия

Париж пообещал поставить Индии истребители Rafale в назначенные сроки

Париж пообещал поставить Индии истребители Rafale в назначенные сроки

Париж поставит Индии истребители Rafale согласно обозначенным срокам, пишут СМИ.

Сроки поставок самолетов индийской стороне будут соблюдены, передает ИА "Красная Весна" слова посла Франции в Индии Эммануэля Ленэна. Он подчеркнул, что в Нью-Дели могут не беспокоиться на этот счет, так как Парижем четко соблюдаются все условия контракта на поставку истребителей.

Контракт на приобретение 36 истребителей Rafale был подписан Францией и Индией осенью 2016 года. Сумма сделки составила практически восемь миллиардов евро. Согласно условиям контракта, индийская сторона должна была получить французские самолеты уже к маю текущего года. В СМИ ранее появлялась информация о том, что Париж не сможет выполнить поставку обозначенного количества истребителей Индии по причине пандемии коронавируса нового типа.

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Автор: Руслан Неглинный
#франция #истребители #индия #rafale

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