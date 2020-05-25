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9:18   25 Мая 2020
Политика

О'Брайен провел аналогию между пандемией коронавируса и чернобыльской катастрофой

О'Брайен провел аналогию между пандемией коронавируса и чернобыльской катастрофой

Реакция Китая на пандемию нового коронавируса подобна тому, что происходило в Советском Союзе во время катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

О'Брайен отметил, что действия Пекина по якобы "сокрытию сведений" о распространении коронавирусной инфекции станут историческим событием, подобным тому, каким образом СССР отреагировал на чернобыльскую катастрофу. По мнению советника, о коронавирусе может появиться новый сериал.

Однако О'Брайен затруднился ответить на вопрос журналистов, кто именно якобы скрывал информацию о коронавирусе — правительство КНР или местные власти, пишет "Lenta.ru".

По словам советника американского лидера, выпущенный Китаем вирус привел к миллиардным потерям в экономике США. Америка стремится к тому, чтобы поддерживать хорошие отношения с Китаем и его гражданами, но этому стремлению препятствуют действия Коммунистической партии КНР.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #китай #ссср #чернобыль #коронавирус

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