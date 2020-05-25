Наказание при нарушении ПДД без водительских прав могут ужесточить в РФ

Ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения для лиц без водительского удостоверения планируют в Госдуме. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Законопроект, разрабатываемый депутатами в нижней палате парламента, предполагает ужесточение наказания для водителей без прав при нарушении правил дорожного движения — вплоть до уголовной ответственности. Так, в случае ДТП, повлекшего тяжелые последствия, виновнику аварии, севшему за руль без прав, может грозить до 15 лет лишения свободы. Депутаты планируют приравнять управление машиной без водительского удостоверения к действиям лиц, скрывшихся с места аварии или управлявших авто в нетрезвом состоянии.

Лысаков в беседе с РИА Новости отметил, что в действующем законодательстве лица, нарушившие правила дорожного движения, у которых нет прав (либо они были лишены их), несут такую же ответственность, как те, у кого водительское удостоверение есть. При этом те, кто садится за руль без прав, представляют большую опасность, подчеркнул парламентарий.