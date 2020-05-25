Прожившая всю жизнь в перинатальном центре Москвы девочка покинула больницу

Ребенок, который с рождения жил в перинатальном центре в Москве, покинул больницу. Пятилетнюю девочку забрали, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

В интервью РИА Новости детский омбудсмен заявила, что у девочки хорошо складывается судьба. Подробностей она не раскрыла, объяснив это этическими моментами. Известно лишь, что решения суда по ограничению в правах родителей девочки были исполнены.

О непростой судьбе ребенка стало известно в конце прошлого года. Девочка несколько лет с самого рождения прожила в ПМЦ "Мать и дитя", так как родительница считала ее неизлечимо больной. Врачи отмечали, что ребенок родился недоношенным, но был здоров. Весной 2019 года девочку выписали, но мать платила за то, чтобы она оставалась в центре.

В феврале 2020 года московский суд принял решение об ограничении прав родителей девочки. Каждый из них должен отдавать четверть своего дохода ежемесячно в качестве алиментов. В апреле появилась информация, что девочке подыскали новую семью.