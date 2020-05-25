Ученые из Аргентины объяснили неравномерность распространения коронавируса

Наличие суперраспространителей коронавируса влияет на неравномерность заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил исследователь из Национального аргентинского университета Литораля Пабло Бельдоменико.

Ученый проанализировал рост заболеваемости в разных странах мира. Он полагает, что суперраспространители — это носители SARS-CoV-2, которые могут заразить гораздо больше людей, чем среднестатистический инфицированный коронавирусом.

Бельдоменико полагает, что этим объясняется разница в процентах летальности в странах. По его мнению, существуют также бессимптомные суперраспространители инфекции. Он также отметил, что имеет значение то количество вирусов, которое получает человек. От этого фактора показатели заметно изменяются.