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8:54   25 Мая 2020
Общество

Ученые из Аргентины объяснили неравномерность распространения коронавируса

Ученые из Аргентины объяснили неравномерность распространения коронавируса

Наличие суперраспространителей коронавируса влияет на неравномерность заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил исследователь из Национального аргентинского университета Литораля Пабло Бельдоменико.

Ученый проанализировал рост заболеваемости в разных странах мира. Он полагает, что суперраспространители — это носители SARS-CoV-2, которые могут заразить гораздо больше людей, чем среднестатистический инфицированный коронавирусом.

Бельдоменико полагает, что этим объясняется разница в процентах летальности в странах. По его мнению, существуют также бессимптомные суперраспространители инфекции. Он также отметил, что имеет значение то количество вирусов, которое получает человек. От этого фактора показатели заметно изменяются.

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Автор: Кристина Мокроусова
#распространение #пандемия #коронавирус

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