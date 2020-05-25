Спецтехнику РХБЗ привлекли к борьбе с коронавирусной инфекцией на судозаводе в Приамурье

Подразделение радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа продезинфицировали Благовещенский судостроительный завод в Амурской области.

Четыре расчета современных станций спецобработки АРС-14КМ преодолели порядка 300 километров, чтобы прибыть к месту дезинфекции в Амурскую область. Об этом сообщают РИА Новости.

Чтобы обработать от коронавирусной инфекции Благовещенский судостроительный завод, бригада радиационной, химической и биологической защиты потратила два дня. При помощи мобильных комплектов ДКВ-1К от коронавирусной инфекции продезинфицировали все цеха завода.