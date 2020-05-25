Академик Бокерия предрек победу над коронавирусом в России к началу осени

Россия победит коронавирусную инфекцию к концу лета. С таким прогнозом относительно эпидемии COVID-19 выступил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, глава общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

Академик РАН выступил с прогнозом, что к концу лета Россия окончательно победит эту заразу. Бокерия заявил об этом, комментируя ситуацию с коронавирусом.

Ученый предрек, что до осени эпидемия завершится. Специалист поделился своим прогнозом относительно улучшения эпидемиологической обстановки в стране в интервью РИА Новости.

Главный санитарный врач России Анна Попова ранее заявила, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Глава Роспотребнадзора отметила, что существуют оптимистичные предпосылки. Попова заявила, что ситуация в 44 регионах РФ уже располагает к постепенному снятию ограничений.

Число выявленных случаев инфекции коронавируса в России на текущий момент составляет порядка 344 тысяч. Около 113 тысяч пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.