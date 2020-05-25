Роспотребнадзор развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус

Употребление спиртных напитков негативно влияет на иммунную систему и не поможет защититься от коронавируса, поэтому рекомендуется воздержаться от крепкого алкоголя. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Дезинформация вокруг коронавируса привела к тому, что появился миф о том, что алкоголь с высоким содержанием спирта якобы может убить SARS-CoV-2. Но на самом деле употребление алкогольных напитков может лишь усугубить ситуацию и повысить риски выявления коронавируса, не говоря уже о вреде для здоровья и иммунной системы организма в целом, заявили в Роспотребнадзоре.

Ведомство напоминает, что из-за алкоголя умирает три миллиона человек каждый год, а самый высокий уровень смертности фиксируют в странах Европы. Роспотребнадзор призывает отказаться от употребления спиртных напитков. При любых обстоятельствах лучше свести его к минимуму, а особенно в условиях пандемии COVID-19.