Тувинский глава рассказал о госпитализации со "страшной заразой"

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Он рассказал, что кроме него в больницу доставлены еще несколько чиновников. Кара-оол отметил, что "зараза очень страшная" и касается многих сторон здоровья.

Глава региона заявил, что состояние заболевших различается: кто-то переносит болезнь в легкой форме, а кто-то лежит в реанимации. Он похвалил врачей за старание в своей работе.

Кара-оол сообщил, что он попробует руководить дистанционно регионом. Пресс-секретарь главы Тувы Долаана Салчак подтвердила, что Кара-оол заразился коронавирусом, информирует РИА Новости.