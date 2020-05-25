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7:01   25 Мая 2020
Общество

Тувинский глава рассказал о госпитализации со "страшной заразой"

Тувинский глава рассказал о госпитализации со "страшной заразой"

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Он рассказал, что кроме него в больницу доставлены еще несколько чиновников. Кара-оол отметил, что "зараза очень страшная" и касается многих сторон здоровья.

Глава региона заявил, что состояние заболевших различается: кто-то переносит болезнь в легкой форме, а кто-то лежит в реанимации. Он похвалил врачей за старание в своей работе.

Кара-оол сообщил, что он попробует руководить дистанционно регионом. Пресс-секретарь главы Тувы Долаана Салчак подтвердила, что Кара-оол заразился коронавирусом, информирует РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
#шолбан кара-оол #тува #коронавирус

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