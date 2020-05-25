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6:35   25 Мая 2020
Экономика

Нефтедобыча в России сохранится на прежнем уровне, несмотря на коронавирус — Кудрин

Нефтедобыча в России сохранится на прежнем уровне, несмотря на коронавирус — Кудрин

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса

Кудрин предположил, что доходы нефтепромышленной сферы сократятся из-за отсутствия экспорта. Речь идет о средних показателях последних 20 лет, пишет газета "Коммерсантъ".

"Это важнейший вызов, если ненефтегазовый сектор не станет развиваться активнее", — сказал Кудрин. 

Глава Счетной палаты РФ заявил, что в период пандемии коронавируса наступил тот самый "критический момент" для разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. То есть теперь, "ренту" будут давать новые технологические и инновационные решения.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #нефть #кудрин

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