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6:06   25 Мая 2020
Экономика

Кудрин назвал первостепенной задачей снижение госрегулирования малого бизнеса

Кудрин назвал первостепенной задачей снижение госрегулирования малого бизнеса

Снижение госрегулирования субъектов малого предпринимательства и предоставление им большей свободы являются первостепенными задачами для восстановления этого сектора экономики. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Экономист в своей статье для газеты "Коммерсант" сослался на данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова от 19 мая. Согласно им, только 13 процентов малых и средних предприятий считают, что смогут пережить кризис.

Кудрин отметил, что за последние годы вопрос поддержки частной инициативы неоднократно поднимался, однако реального поворота к поддержке частной инициативы не происходит. Сейчас это нужно делать без промедления в рамках антикризисной политики, заявил он.

Глава Счетной палаты РФ уверен, что в ближайшие три-четыре года государство должно показать результаты по данному направлению. По его словам, прежде всего нужно существенно снижать регулирование и обеспечить больше свободы субъектам малого предпринимательства.

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Автор: Юлия Яковлева
#кудрин #счетная палата рф

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