Момент задержания стрелков на юге Москвы попал на видео

Видеозапись с задержанием подозреваемых в перестрелке на юге Москвы появилась в интернете. Об этом сообщает телеканал "360".

Кадры были запечатлены камерой видеонаблюдения, установленной в подъезде многоквартирного дома. В ролике показаны двери лифта, идущего в парковочную зону. Группа мужчин забегает на минус первый этаж, а вслед за ними появляется полицейский. Злоумышленники пытаются остановить его, блокируя дверь лифта.

Телеканал "360" публикует видеозапись. Отмечается, что она была передана источником.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье днем. Неизвестные открыли стрельбу на территории парковки в жилищном комплексе "Ясный". На попавших в интернет кадрах видно, что группа вооруженных лиц стала стрелять по машине, которая выезжала со стоянки. На место прибыли полицейские, однако стрелкам удалось скрыться на автомобиле.

Позже появилась информация, что после инцидента был задержан боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев. Полицейские установили всех деветярых нарушителей.