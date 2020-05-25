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5:05   25 Мая 2020
Экономика

Добыча сланцевой нефти в США за год может сократиться на 50%

Добыча сланцевой нефти в США за год может сократиться на 50%

Добывающим сланцевую нефть компаниям в США может потребоваться несколько лет для восстановления прежних объемов добычи после обвала цен на мировых рынках. С таким прогнозом выступили аналитики, опрошенные американским изданием Wall Street Journal.

Падение спроса на энергоносители вследствие пандемии коронавируса вряд ли позволит компаниям восстановить прежние объемы добычи сланцевой нефти в ближайшей перспективе. Возможно, что для возвращения к прошлым показателям потребуется еще несколько лет, однако ряд экспертов не исключают худшего сценария, при котором компании уже никогда не смогут вернуться к тому же уровню.

Специализирующиеся на добыче сланцевой нефти 15 крупнейших компаний США при этом сократили свои бюджетные расходы на разработку новых месторождений на 48%. Объемы добычи, если на новые скважины не будет выделено больше средств, сократятся на 30-50%, по оценке Wood Mackenzie.

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Автор: Василий Пименов
#сша #нефть #wsj #энергоносители

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