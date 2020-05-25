Власти Москвы назвали следующие этапы снятия ограничительных мер

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4:31   25 Мая 2020
Общество

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Следующим этапом снятия ограничительных мер должно быть открытие непродовольственных магазинов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

После непродовольственных магазинов следует возобновить работу сферы бытовых услуг. Владимир Ефимов также рассказал, что для экономики очень важна непродовольственная торговля. Он отметил, что в нерабочее время непродовольственной торговли ограничивается производство.

Промышленность не станет работать "на склад", так как это невыгодно. Оборотные средства начинают заканчиваться. На данный момент идет поэтапное возвращение к работе торговли, рассказал Владимир Ефимов.

Заммэра добавил, что следующим этапом снятия ограничительных мер станет сфера бытовых услуг, где взаимодействует большое количество малых предприятий. Бытовая сфера услуг отвечает за привычных комфорт в городе, отметил Ефимов.

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Автор: Илья Романович
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