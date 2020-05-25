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4:06   25 Мая 2020
Политика

США запретят въезд посещавшим за 14 дней Бразилию из-за угрозы коронавируса

США запретят въезд посещавшим за 14 дней Бразилию из-за угрозы коронавируса

Иностранцы, посещавшие Бразилию за 14 дней до въезда в США, не смогут попасть на американскую территорию. Новые ограничения введены из-за угрозы распространения коронавируса.

Ограничения начнут действовать с 28 мая, сообщает ТАСС. Решение обусловлено безопасностью жителей США. Срок в 14 дней выбран для гарантии, что иностранцы, приехавшие из Бразилии, не станут источником коронавируса. Отмечается, что на торговле между странами новое правило не отразится.

Указом предусмотрено несколько исключений. Правила не распространяются на тех, кто постоянно и законно проживает в США, на супругов американцев, их родителей или опекунов. Также исключение сделано для иностранных специалистов, которые приезжают в США по приглашению правительства, а также для членов официальных делегаций, военных США и членов их семей. 

В Бразилии стремительно увеличивается количество выявленных случаев COVID-19. Страна вышла на второе место среди всех государств мира по этому показателю. Насчитывается более 360 тыс. заболевших. В США сейчас зафиксировано более 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции. 

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Автор: Илья Романович
#сша #бразилия #запрет на въезд #коронавирус

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