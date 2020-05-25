Захарова рассказала о невероятной работе посольств для возвращения россиян с Фиджи

Россияне, застрявшие из-за пандемии коронавируса нового типа в Фиджи, вернулись в Москву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она рассказала, что самолет со 117 россиянами вылетел из римского аэропорта Фьюмичино в Москву. На его борту находятся, в том числе 24 российских туриста, прибывших в Италию транзитом из Австралии и Фиджи. Дипломат отметила сложнейшую работу посольств России в Австралии, Катаре и Италии, благодаря которым получилось организовать вывозной рейс с россиянами из столицы страны. Об этом пишет РИА Новости.

С 27 марта в России из-за пандемии коронавируса отменены регулярные пассажирские рейсы. Вывозные рейсы входят в список исключений, куда относятся грузовые, почтовые и рейсы с гуманитарными грузами.